COD Modern Warfare e Apex Legends: i due giochi guidano le classifiche di ottobre

La nota compagnia SuperData ha reso disponibili le proprie rilevazioni statistiche legate alle performance commerciali che hanno caratterizzato il mercato videoludico nel corso del mese di ottobre.

Prendendo in considerazione i profitti realizzati sul mercato digitale, SuperData ha stilato una Top 10 dei titoli che si sono dimostrati maggiormente redditizi, a livello globale, nel corso dell'ultimo mese. Direttamente in calce a questa news, potete trovare un'immagine riassuntiva, che riporta i giochi di maggior successo di ottobre 2019, suddivisi per piattaforma: PC, console e mobile.

SuperData offre inoltre ulteriori interessanti considerazioni. Secondo quanto segnalato, ad esempio, Call of Duty: Modern Warfare si aggiudica il miglior lancio sul mercato digitale dell'interno anno. Il nuovo capitolo della serie, pubblicato il 25 ottobre scorso e recentemente aggiornatosi con nuove Special Ops, ha infatti potuto contare su circa 4,75 milioni di unità digitali vendute su PC e console. Risultati positivi per l'IP giungono inoltre anche dal settore mobile. La compagnia riporta infatti di come COD Mobile abbia generato circa 57 milioni di dollari di entrate, con 116 milioni di utenti attivi sul titolo nel mese di ottobre. Recentemente, è stata annunciata la data di uscita della Modalità Zombie del gioco.



Buone notizie, infine, anche per Apex Legends. Il battle-royale di Respawn ha infatti ottenuto i migliori risultati commerciali dai tempi del primo trimestre di presenza sul mercato. Il mese di ottobre ha visto spese in-game, su PC e console, per un totale di 45 milioni di dollari.