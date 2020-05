COD Modern Warfare: arriva solo su PS4 la Sopravvivenza in Shoot House

Con l'ultimo aggiornamento della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare è arrivato nello sparatutto Activision un nuovissimo contenuto esclusivo per PlayStation 4.

Ad ampliare la varietà di mappe della Spec Ops Sopravvivenza è infatti arrivata Shoot House, una delle mappe multiplayer più amate dai giocatori, presente tra l'altro nella Playlist 24/7 di questa settimana. Se siete quindi in possesso di una copia del gioco su PlayStation 4, potete recarvi nella sezione Coop del gioco e provare questo nuovo contenuto, in cui un gruppo di 4 giocatori deve resistere ad un numero potenzialmente infinito di ondate di avversari controllati dall'intelligenza artificiale sempre più numerosi e aggressivi.

Come per le altre mappe della modalità Sopravvivenza, anche Shoot House sarà disponibile solo sulla console Sony per un anno, quindi bisognerà attendere un bel po' prima di poterla provare anche su PC e Xbox One. Vi ricordiamo inoltre che tra i contenuti esclusivi PS4 di COD Modern Warfare troviamo numerosi progetti delle armi, che possono essere sbloccati completando delle semplici sfide.

