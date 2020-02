COD Modern Warfare: in arrivo Bazaar, una variante di Guerra Terrestre e XP Doppi

Manca poco più di un giorno al consueto reset settimanale di Call of Duty: Modern Warfare e gli sviluppatori hanno aggiornato i propri fan sulle novità in arrivo nel corso della settimana.

Per quello che riguarda le Playlist, vedremo l'arrivo di una nuova mappa per la modalità Scontro 2 contro 2 che prende il nome di Bazaar. Se amate la mappa Rust, sappiate che sta per arrivare anche una playlist dedicata ad una variante di Scontro 3 contro 3 ambientata in questa piccola mappa e nella quale si possono utilizzare solo ed esclusivamente i cecchini. Chi è solito giocare invece a Guerra Terrestre potrà cimentarsi nella nuova Infantry Ground War, versione speciale della modalità da 100 giocatori che eliminerà del tutto i veicoli e potrebbe essere l'occasione perfetta per imbracciare le armi per le quali dovete completare le mimetiche dei colpi a distanza. Non si hanno invece informazioni sulla prossima Playlist 24/7 e bisognerà attendere domani sera per scoprire in quale mappa potremo giocare a rotazione tutte le modalità 6 contro 6. Nel caso in cui foste indietro con il pass e con il grado stagionale, sappiate che è in arrivo un altro fine settimana di Punti Esperienza Doppi. Il bonus partirà venerdì sera alle ore 19:00 e sarà valido fino al prossimo martedì.

Ancora nessuna notizia invece per quello che riguarda la battle royale di Call of Duty: Modern Warfare, che secondo i leaker farà il proprio debutto nel corso della prima settimana di marzo e verrà pubblicata gratuitamente per tutti i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). A proposito, sapevate che Activision ha fatto causa ai leaker della battle royale di COD Modern Warfare?