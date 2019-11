COD Modern Warfare: in arrivo altri miglioramenti per il bilanciamento del fucile 725

Una delle armi più potenti dell'intero arsenale di Call of Duty: Modern Warfare è sicuramente il fucile a pompa 725 che ha permesso, fin'ora, di realizzare uccisioni istantanee anche a distanze folli.

L'ultima patch di Infinity Ward ha tentato di risolvere il problema, riuscendoci solo parzialmente. Per questo gli sviluppatori hanno confermato che ci saranno altre modifiche al bilanciamento del famoso fucile 725.

Joe Cecot, uno degli sviluppatori di Modern Warfare ha confermato su Twitter che arriveranno altri ritocchi al fucile a pompa 725 nel tentativo di bilanciare meglio l'arma. Cecot ha spiegato che la prossima patch tenterà di eliminare i devastanti effetti a distanza del fucile: il 725 sarà ancora in grado di eliminare i nemici con un basso livello di salute ma diventerà impossibile eliminare con un singolo colpo i giocatori a distanze notevoli. Al momento non si conosce una data precisa per la pubblicazione del prossimo aggiornamento ma si può ipotizzare che arriverà in tempi piuttosto brevi, dato fin'ora le patch sono uscite con una cadenza settimanale. Intanto, Activision e Infinity Ward hanno reso disponibili due nuove mappe per il gioco multiplayer.

Gli sviluppatori si stanno preparando, inoltre, al lancio del primo Pass Stagionale. Vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Call of Duty: Modern Warfare sulle pagine di Everyeye.