COD Modern Warfare, in arrivo un sequel? Teaser dal team di sviluppo!

Mentre continuano a circolare rumor relativi ad un imminente annuncio di COD: Modern Warfare 3 Remastered, emerge un'interessante dichiarazione da parte di Infinity War, che lascerebbe intendere il futuro arrivo di un sequel del più recente COD.

Quest'ultima, lo evidenziamo, è tuttavia correlata ad alcuni elementi di trama di Call of Duty Modern Warfare: seguono dunque alcuni spoiler. Ciò detto, come segnalato in calce a questa news, segnaliamo che Taylor Kurosaki, Narrative Director del gioco, ha pubblicato un interessante cinguettio dalle pagine del proprio account Twitter. Quest'ultimo concerne il personaggio di Alex, che i giocatori hanno avuto modo di di incontrare nello shooter Activision. Nel corso della Campagna principale del gioco, la storia dell'uomo sembrava destinata ad un triste epilogo, tuttavia, le successive aggiunte narrative offerte dagli aggiornamenti alla modalità multiplayer di COD: Modern Warfare hanno in verità rivelato che Alex è ancora vivo.

Ma non solo: sembra che il team abbia ulteriori piani per il personaggio. Ad un utente Twitter che esprimeva la speranza che il personaggio potesse fare ritorno in un sequel di COD: Modern Warfare Kurosaki ha infatti offerto la seguente risposta: “E chi ha detto che non lo faremo?”. Un indizio sulla natura del prossimo capitolo della saga Activision? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che si è aperta una nuova fase per lo shooter: ve ne parla il nostro Alessandro Bruni in uno speciale sulla Stagione 3 di COD: Modern Warfare.