COD Modern Warfare avrà delle Loot Box con le armi?

Sono stati giorni particolarmente ricchi per Call of Duty: Modern Warfare: lo scorso weekend si è svolta un'Open Beta Cross-Play, mentre durante il PlayStation State of Play di martedì sera è stato presentato il primo trailer della storia.

Non sono tuttavia mancate alcune polemiche: a quanto pare, la comunità di gioco non ha affatto gradito l'accordo tra Activision e Sony, che prevede la Modalità Sopravvivenza in esclusiva PS4 per ben un anno. A queste, si sono poi unite le voci sulla presenza delle Loot Box (o Supply Drop, come vengono comunemente chiamate nella serie). Nelle casse premio, i giocatori si aspettano l'inclusione di contenuti esclusivamente estetici, ma lo youtuber TheGamingRevolution ha lanciato un'ulteriore indiscrezione che sta facendo discutere animatamente la comunità: secondo lui, nelle Loot Box di Call of Duty: Modern Warfare ci saranno anche le armi. Una scelta del genere affiderebbe al caso lo sblocco delle bocche da fuoco, da sempre gli oggetti più ambiti e con il maggior impatto sul gameplay.

TheGamingRevolution sembra piuttosto certo di quanto affermato, ma la verità è che Activision e Infinity Ward non hanno mai confermato la presenza delle Loot Box, né tantomeno il loro presunto contenuto. Nell'attesa che venga fatta chiarezza sulla faccenda, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare verrà lanciato il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.