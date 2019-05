COD Modern Warfare avrà multiplayer classico, missioni coop, cross-play e DLC gratuiti

Sono trascorse solo poche ore dall'annuncio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare e sul web sono già arrivate tantissime informazioni sul gioco, inclusi i primi dettagli sui contenuti aggiuntivi e le modalità incluse al lancio.

All'interno del pacchetto troverete infatti non solo il multiplayer classico, ovvero l'insieme di modalità che ha reso celebre la serie in tutto il mondo, ma anche una serie di Operazioni Elite che, proprio come nei vecchi capitoli di Modern Warfare, permetterà ai giocatori di affrontare missioni in cooperativa a vari livelli di difficoltà.

A rappresentare invece un punto di rottura con il passato è l'assenza totale di Season Pass e simili. Tutti i contenuti aggiuntivi di Call of Duty Modern Warfare saranno gratuiti per tutti i giocatori e non si verranno quindi a creare le solite divisioni nella community tra "utenti standard" e possessori delle mappe aggiuntive. Al momento è ancora da chiarire quali siano i metodi attraverso i quali Activision è intenzionata a monetizzare e supportare lo sviluppo di nuovi contenuti, ma è probabile che vedremo una forte presenza di costumi e altre personalizzazioni per l'avatar. L'assenza di un pass stagionale potrebbe anche essere un indizio dell'assenza di contenuti in esclusiva temporale, come visto su PS4 con Black Ops 4.

Un'altra interessantissima novità è il supporto al cross-play, grazie al quale i giocatori PC, PlayStation 4 e Xbox One potranno giocare insieme senza alcun limite. Al momento non si conoscono tutti i dettagli su questa funzionalità, ma è improbabile che al cross-play si aggiunga anche il cross-buy e, soprattutto, che sia possibile passare da una piattaforma all'altra mantenendo i progressi.

Call of Duty Modern Warfare arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Battle.net).

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'anteprima di COD Modern Warfare, che Francesco Fossetti ha potuto provare a Los Angeles in esclusiva italiana. Avete già visto il trailer d'annuncio di COD Modern Warfare?