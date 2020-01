COD Modern Warfare: Balestra e slot per le classi extra nella patch in arrivo oggi

A distanza di un paio di settimane dall'annuncio delle novità in arrivo in Call of Duty: Modern Warfare nel corso degli ultimi giorni che ci separano dalla Season 2, Activision e Infinity Ward hanno finalmente svelato quando farà il proprio debutto l'aggiornamento con protagonista la nuova arma di gioco: la Balestra.

Nel tardo pomeriggio di oggi (presumibilmente tra le 18:00 e le 19:00, ora del reset giornaliero) arriverà infatti la nuova patch che non si limiterà ad introdurre le sfide necessarie all'ottenimento della Balestra, ma anche una serie di migliorie che renderanno più piacevole l'esperienza di gioco. Tra le novità troviamo infatti una delle modifiche più richieste dalla community, ovvero l'aumento del numero massimo di slot per le classi personalizzate, così che si possano creare più loadout senza dover necessariamente modificare quelli esistenti in base all'occasione. Ad accompagnare l'aumento degli slot classe troviamo anche la rimozione delle fastidiosissime collisioni tra giocatori e il fix al problema che impediva il cambio di modalità nelle playlist casuali, costringendo gli utenti ad uscire e a rientrare nel matchmaking.

In attesa di scoprire tutte le novità dell'aggiornamento, vi ricordiamo che la Stagione 1 di Modern Warfare è stata ufficialmente prolungata e durerà altre tre settimane.