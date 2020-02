COD Modern Warfare, battle royale: un leak svela la presenza di UAV e taglie

Tramite di tweet di un noto insider continuano a trapelare nuove informazioni sul gameplay della modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare.

Dopo averci svelato la possibilità di rinascere in Warzone dopo aver combattuto in scontri 1 contro 1 nel Gulag, The Game Revolution sostiene che nelle fasi finali di ogni partita verrà attivato in maniera automatica l'UAV, ovvero il radar che scansiona periodicamente l'area circostante e mostra sulla mini-mappa la posizione del nemico. Secondo il leaker, il team di sviluppo trovava che il gameplay della battle royale fosse eccessivamente lento e abbia deciso di implementare questa modifica per renderlo più frenetico e avvantaggiare i giocatori meno abili. Il radar non sarà poi presente solo nell'ultimo cerchio, ma potrà anche essere acquistato col denaro accumulato così come tante altre serie d'uccisioni. Stando alle parole di TGR, il gioco dovrebbe anche includere un particolare sistema attraverso il quale verrà messa una taglia sulla testa dei membri di alcune squadre e tutti gli utenti di quella partita potranno andare a cacciarli poiché la loro posizione sarà nota all'intero server. Si tratta quindi di un sistema per certi versi simile a quello di Fallout 76.

Vi ricordiamo che questa modalità dovrebbe arrivare gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso delle prossime settimane. Secondo alcuni utenti, Infinity Ward ha nascosto la data d'uscita della battle royale di Call of Duty: Modern Warfare in alcune mappe con l'ultimo aggiornamento.

In attesa di scoprire tutte le novità, vi ricordiamo che domani ci sarà un altro weekend di XP Doppi in COD Modern Warfare, utile per avanzare velocemente nel pass stagionale.