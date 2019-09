COD Modern Warfare Beta: data, contenuti, cross-play, tutto quello che c'è da sapere

La Beta di Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile dei due weekend del 12-16 settembre e del 19-23 settembre. In questa mini-guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere per partecipare alla versione di prova del nuovo FPS di Infinity Ward su PS4, Xbox One e PC.

La Beta di Call of Duty Modern Warfare sarà accessibile a tutti gli utenti PS4, Xbox One e PC? I giocatori console dovranno avere un abbonamento PS Plus o Xbox Live Gold attivo? Sarà possibile giocare con gli utenti delle altre piattaforme grazie al cross-play?

Di seguito risponderemo a queste domande, parlandovi dei contenuti inclusi nella Beta del nuovo FPS di Infinity Ward e Activision.

Come partecipare alla Beta di Call of Duty Modern Warfare

Nel corso del primo weekend, quello compreso tra il 12 e il 16 settembre, la Beta di Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile solo per i giocatori PlayStation 4. Nel weekend successivo (tra il 19 e il 23 settembre), invece, la versione di prova del gioco sarà accessibile su tutte le piattaforme.

Nella prima porzione di ogni weekend, inoltre, la Beta sarà disponibile solo per i giocatori che hanno effettuato il pre-order di Call of Duty Modern Warfare, per poi diventare accessibile a tutti nei due giorni successivi.

Date e orari della Beta di Call of Duty Modern Warfare

Riepilogando, la Beta di Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile sulle rispettive piattaforme nei seguenti giorni:

Primo weekend (esclusiva PS4)

Dal 12 al 13 settembre : solo per gli utenti PS4 che hanno preordinato il gioco. La Beta sarà accessibile dalle 19:00 italiane di giovedì 12 settembre.

: solo per gli utenti PS4 che hanno preordinato il gioco. La Beta sarà accessibile dalle 19:00 italiane di giovedì 12 settembre. Dal 14 al 16 settembre: per tutti gli utenti PS4. La Beta sarà accessibile dalle 19:00 italiane di sabato 14 settembre.

Secondo weekend

Dal 19 al 20 settembre : per tutti gli utenti PS4 e solo per i giocatori Xbox One e PC che hanno preordinato il gioco. Beta accessibile dalle 19:00 italiane di giovedì 19 settembre.

: per tutti gli utenti PS4 e solo per i giocatori Xbox One e PC che hanno preordinato il gioco. Beta accessibile dalle 19:00 italiane di giovedì 19 settembre. Dal 21 al 23 settembre: per tutti gli utenti PS4, Xbox One e PC. Beta accessibile dalle 19:00 italiane di sabato 21 settembre.

Segnaliamo che il pre-load della Beta di Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dalle 19:00 italiane di martedì 10 settembre.

PS Plus e Xbox Live Gold saranno necessari?

Gli utenti PS4 non avranno bisogno di un abbonamento PlayStation Plus attivo per partecipare alla Beta di Call of Duty Modern Warfare. Al contrario, ai giocatori Xbox One viene richiesto un abbonamento Live Gold attivo, anche a tutti coloro che hanno preordinato il titolo.

Contenuti della Beta di Call of Duty Modern Warfare

Oltre a includere la modalità 2v2 Gunfight vista nella versione Alpha, la Beta di Call of Duty Modern Warfare permetterà di testare con mano anche le modalità con un grande numero di giocatori, oltre alla classica variante 6v6.

Gli sviluppatori hanno promesso inoltre una vasta selezione di mappe, alcune delle quali verranno aggiunte nel corso dei due weekend. Per saperne di più sui contenuti che verranno inclusi nella Beta, non rimane che attendere la pubblicazione della versione di prova del gioco.

Cross-play

La Beta di Call of Duty Modern Warfare implementerà il cross-play, permettendo agli utenti PS4, Xbox One e PC di giocare tra di loro. Il matchmaking provvederà ad abbinare i giocatori che usano lo stesso sistema di controllo. Se decidete di giocare con mouse e tastiera su console, dunque, verrete abbinati solo con altri utenti che usano a loro volta mouse e tastiera su console o PC. Viceversa, utilizzando il controller giocherete solo contro altri utenti muniti di un pad.

Aspettando la Beta del nuovo FPS di Infinity Ward e Activision, ricordiamo che il titolo uscirà il prossimo 25 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Per saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra anteprima di COD Modern Warfare.