COD Modern Warfare: la Beta del gioco accoglie oggi la mini-mappa

La nuova iterazione della saga di casa Infinity Ward si è recentemente presentata ai videogiocatori grazie all'avvio della Beta di COD Modern Warfare su PS4.

Il team di sviluppo sta costantemente monitorando i feedback relativi all'esperienza di gioco forniti dai partecipanti all'evento, tra i quali è risultato particolarmente presente il tema dell'assenza di una mini-mappa all'interno del titolo. La funzione, infatti, non è disponibile per i giocatori in maniera automatica e stabile, una scelta che ha scontentato parte della community di Call of Duty.

Infinity Ward ha preso atto delle opinioni del pubblico ed ha dunque fornito aggiornamenti sulla questione. Riferendosi alla presenza/assenza della mini-mappa, il team aveva dichiarato di stare ancora "sperimentando internamente alcune differenti opzioni", suggerendo che nel corso della Beta sarebbero potuti giungere dei cambiamenti. A queste parole è seguito l'annuncio della decisione di rendere effettivamente disponibile una mini-mappa ai giocatori. Questa farà il proprio debutto all'interno della Beta di Call of Duty Modern Warfare nel corso della giornata odierna, sabato 14 settembre. Al suo interno, tuttavia, non sarà indicato il fuoco nemico.



