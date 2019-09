COD Modern Warfare: anche i ciondoli per le armi tra gli oggetti cosmetici

Grazie ad un aggiornamento della pagina prodotto di Call of Duty: Modern Warfare su Amazon UK, abbiamo scoperto che tra gli oggetti cosmetici del gioco figureranno anche i ciondoli per le armi (charm), già inclusi in altri capitoli della serie.

Nello specifico, il rivenditore ha inserito un ciondolo tra i bonus per il preordine dello sparatutto in prima persona di Infinyt Ward, assieme all'accesso anticipato all'Open Beta, un biglietto da visita e un emblema da sfoggiare in gioco. Il ciondolo in questione è una riproduzione di un drone: è lecito assumere che nel prodotto finale ce ne saranno molti altri da sbloccare sotto forma di ricompense. Per il momento, questo bonus risulta essere esclusivo per il mercato inglese, e non sappiamo se verrà esteso anche altrove.

La comunità di gioco sembra avere opinioni discordanti riguardo alla presenza degli charm in Call of Duty: Modern Warfare. Secondo alcuni rappresentano un orpello di cui non si sentiva il bisogno, un sorta di contentino per i giocatori in attesa di sbloccare oggetti più funzionali, come le armi. Altri, invece, li apprezzano, perché sono molti i soldati reali a portare in missione dei ciondoli attaccati alle armi, in ricordo di persone o momenti importanti. Non mancano, inoltre, utenti completamente disinteressati alla faccenda.

Call of Duty: Modern Warfare, ricordiamo, verrà lanciato il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il reveal della campagna è fissato per la fine di settembre. Nel frattempo, potete leggere l'anteprima del multiplayer di COD: Modern Warfare curata dal nostro Francesco Fossetti.