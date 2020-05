COD Modern Warfare e COD Warzone, spazio in memoria: il commento di Infinity Ward

L'ultimo capitolo tradizionale della serie COD, Call of Duty: Modern Warfare, e l'ultimo arrivato in famiglia, il battle royale free to play Call of Duty: Warzone, occupano entrambi porzioni significative di spazio in memoria.

Una problematica sollevata dai videogiocatori a più riprese, soprattutto in occasione della pubblicazione di nuovi aggiornamenti: in effetti, un update reso disponibile a fine aprile vantava, da solo, dimensioni pari a circa 15 GB. La tematica è stata affrontata dal Director Paul Haile nel corso di un'intervista concessa alla redazione di US Gamer.

"Modern Warfare e Wazone sono entrambi esperienze gigantesche con moltissime modalità di gioco e con nuovi contenuti pubblicati con regolarità, e siamo consapevoli delle dimensioni complessive del download", ha esordito il membro di Infinity Ward. Haile ha confermato che, in quanto team di sviluppo, tra le priorità figura ovviamente la frequenza nel portare nei giochi novità e aggiornamenti, ma si sta cercando di fare passi in avanti anche sul fronte dello spazio occupato dai titoli. Ad esempio, gli utenti console possono in tal senso usufruire di una schermata di gestione dei DLC: "Questo consente al giocatore di decidere di selezionare e decidere quali pacchetti DLC conservare, ed eliminare i restanti per recuperare spazio".



Recentemente sono state introdotte nuove Playlist in COD Warzone e Modern Warfare, mentre l'ultimo update ha sbloccato l'accesso ai bunker di Call of Duty Warzone.