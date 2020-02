COD Modern Warfare: come abilitare il cross-save in vista della battle royale

Con la battle royale di Call of Duty: Modern Warfare ormai in dirittura d'arrivo, potrebbe essere un'ottima idea quella di abilitare il cross-save sul vostro profilo così da poter giocare la modalità WarZone su qualsiasi piattaforma mantenendo tutti i progressi.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, la modalità in questione verrà distribuita gratuitamente e, oltre ad essere accessibile direttamente dai menu di gioco, potrà anche essere scaricata separatamente da chi non è in possesso di una copia di Modern Warfare. Se siete quindi giocatori console e vorreste provare la battle royale su PC o viceversa, vi suggeriamo di preparare il vostro account di Call of Duty per poter passare fluidamente da una piattaforma all'altra senza perdere i progressi. Fino ad ora questa procedura ha avuto poco peso, poiché per sfruttare il cross-save nella cooperativa e nel multigiocatore classico è necessario acquistare il gioco su più piattaforme, ma con l'avvento della battle royale tra i free to play di PC, PS4 e Xbox One saranno molto più numerosi gli utenti che ne approfitteranno.

Abilitare il cross-save

Il primo step per l'abilitazione dei progressi condivisi tra le varie piattaforme in vostro possesso è quello di effettuare l'accesso al sito ufficiale di Call of Duty. È molto probabile che abbiate un account sul portale ufficiale della serie Activision anche se non ne siete consapevoli o, più semplicemente, ve ne siete dimenticati. In questo caso, prima di procedere alla creazione di un nuovo profilo, vi suggeriamo di effettuare il login attraverso l'account PlayStation Network, Xbox Live o Battle.net che solitamente utilizzate per giocare. Fatto ciò, vi basterà recarvi nella scheda "Linked Accounts", visibile quando si sposta il puntatore del mouse sul proprio nickname in alto a destra. Questa schermata (potete vederne un'immagine proprio qui sotto) permette di gestire tutti i profili associati al vostro account ed è proprio qui che bisogna procedere al collegamento di tutte le piattaforme in vostro possesso (PS4, Xbox One e PC). Nel caso in cui una delle altre piattaforme risultasse già legata ad un altro profilo, vi basterà scollegarle effettuando l'accesso con quell'account (a destra di ogni piattaforma è ben visibile il tasto "Scollega", così da poterle unire tutte.

Progressi del Pass Stagionale e Punti COD



Va precisato che acquistando un Pass Stagionale su una piattaforma, questo sarà disponibile anche su tutte le altre associate allo stesso profilo e potrete continuare a sbloccarne le varie ricompense a prescindere da dove decidiate di giocare. Discorso a parte va fatto per i livelli nei quali si ottengono i COD Point, poiché raggiungendo tali livelli aggiungerete i gettoni esclusivamente al piattaforma sulla quale li avete sbloccati. Ciò significa che che bisogna fare molta attenzione quando si avanza nel pass su piattaforme diverse da quella che si utilizza solitamente, così da sbloccare tutti i Punti COD sempre e solo sullo stesso dispositivo.



Vi ricordiamo che in maniera molto simile al procedimento necessario all'abilitazione del cross-save è possibile collegare il proprio account Twitch e sbloccare i nuovissimi Twitch Drop di Call of Duty Modfern Warfare, i quali resteranno attivi solo per pochi giorni.