COD Modern Warfare: ecco come funziona il cross-play tra PS4, Xbox One e PC

Call of Duty: Modern Warfare rappresenta un capitolo fondamentale per la saga dei record di Activision. Oltre a rappresentare un ritorno alle origini, guarda anche al futuro: per la prima volta in assoluto, verrannoà infatti offerte le funzionalità cross-play che consentiranno agli utenti di tutte le piattaforme di giocare assieme.

Quest'oggi, Activision e Infinty Ward hanno spiegato nel dettaglio il funzionamento del cross-play. Tanto per cominciare, hanno specificato che sarà del tutto opzionale: i giocatori saranno liberi di attivarlo o disattivarlo in ogni momento. Coloro che decideranno di usufruirne, in ogni caso, dovranno necessariamente creare un Account COD, indispensabile per connettere tutte le piattaforme e utilizzare le liste amici cross-piattaforma.

E per quanto riguarda i sistemi di controllo? I giocatori PlayStation 4 e Xbox One, se vorranno, saranno liberi di utilizzare mouse e tastiera. Potranno inoltre decidere di filtrare le partite a proprio piacimento, scegliendo tra lobby esclusive per controller, esclusive per mouse e tastiera oppure senza restrizioni. Le funzionalità cross-play saranno estese a tutte le modalità di gioco, senza alcuna distinzione. Infine, gli sviluppatori hanno confermato che tutte le mappe, le modalità e le operazioni speciali verranno rese disponibili in simultanea su tutte le tre piattaforme. Activision è ancora legata da un rapporto di esclusività con Sony, pertanto i giocatori PlayStation 4 potranno ancora godere di alcune esclusive, tra cui l'accesso anticipato alla seconda Beta del 19 settembre e altre non ancora annunciate. Prima di salutarvi, ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare verrà lanciato su PS4, Xbox One e PC (via Battle.net) il prossimo 25 ottobre.