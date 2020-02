COD Modern Warfare: come ottenere PE doppi e bonus con la companion app

Dopo avervi spiegato come ottenere i Twitch Drop della Stagione 2, in questa mini-guida vi spieghiamo come ricevere i gettoni per i PE doppi in COD Modern Warfare usando la companion app di Call of Duty.

La companion app di Call of Duty è disponibile per i dispositivi iOS e Android, e può essere scaricata gratuitamente da tutti gli utenti. Oltre a fornire diverse funzioni utili per tracciare le statistiche dei giocatori, come il rapporto uccisioni/morti, il numero di vittorie, i record personali e altro ancora, l'app consente di ottenere diversi bonus gratuiti. Di seguito vi spieghiamo come ottenerli.

Scaricare la companion app di COD

Prima di tutto dovete scaricare e installare la companion app di Call of Duty. Se ancora non lo avete fatto, di seguito trovare i link per effettuare il download dell'applicazione sui dispositivi iOS e Android:

Come ottenere i bonus della companion app di COD

Ogni settimana i giocatori che accedono (anche una sola volta) alla companion app di COD ricevono un bonus di accesso per COD Modern Warfare. Questo bonus include oggetti come carte telefoniche gratuite, gettoni per i Punti Esperienza doppi, e gettoni per i Punti Esperienza doppi delle armi.

Un altro modo per guadagnare ricompense è partecipare alle Ops. Le operazioni sono tornei settimanali in cui il vostro team compete contro altre 24 squadre per guadagnare i primi tre posti e ottenere premi. La vostra squadra può includere fino a 20 giocatori, e potete fare progressi giocando a Modern Warfare.

Il vostro team riceverà una sfida come "Ottieni il maggior numero di vittorie in Uccisione Confermata" o "Ottieni il maggior numero di uccisioni in Dominio", e non vi resterà che provare a completarle consultando i progressi della squadra nella companion app. Le sfide cambiano ogni settimana e i premi vengono assegnati alle squadre che si classificano ai primi tre posti.

A proposito di bonus per i punti esperienza, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere PE doppi in Modern Warfare con l'Happy Hour.