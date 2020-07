COD Modern Warfare: come ridurre lo spazio occupato su PS4 e Xbox One

Siete stanchi delle sempre maggiori dimensioni di Call of Duty Modern Warfare su console, dove occupa ormai così tanto spazio da impedire di installare molti altri giochi? Nessun problema, poiché da oggi è possibile con alcuni accorgimenti fare un po' di pulizia.

Di recente gli sviluppatori hanno infatti inserito la possibilità di eliminare alcune parti del gioco così da ridurre lo spazio occupato e installare anche altri giochi. Questa possibilità è attualmente offerta solo agli utenti in possesso di una copia del gioco su console e non è possibile fare nulla del genere su PC. Va inoltre precisato che il procedimento cambia se lo si vuole effettuare su PlayStation 4 o Xbox One.

Ecco di seguito i passaggi da seguire su ogni piattaforma:

PlayStation 4

Questa procedura è molto semplice sulla console Sony, dal momento che basta avviare il gioco e cercare nella sezione Generali delle impostazioni la voce Installazioni. Vi si aprirà così un elenco con tutte le componenti del gioco con relativa descrizione, così che possiate decidere con attenzione quale eliminare tramite la semplice pressione di un tasto.

Xbox One

Per rimuovere i pacchetti sulla console Microsoft non c'è bisogno di avviare il gioco, ma basta andare nella home di Xbox One, selezionare l'icona di COD Modern Warfare e premere il tasto Start per far comparire un menu a tendina, nel quale dovete scegliere l'opzione "Gestisci gioco e add-on". Vi si aprirà in questo modo una schermata con l'elenco dei pacchetti, così da decidere quali eliminare e quali tenere.

Prima che procediate con l'eliminazione di uno dei pacchetti, non dimenticate di leggere la loro descrizione, poiché senza alcuni di essi potreste non accedere più ad alcune modalità di gioco senza scaricarli nuovamente. Se siete soliti giocare esclusivamente alle modalità multiplayer classiche, vi suggeriamo di rimuovere i pacchetti della Campagna e quelli delle Operazioni Speciali.

