COD Modern Warfare: come salire di livello velocemente

Il nuovo sistema di progressione di COD Modern Warfare ha abbandonato i livelli Prestigi, ponendo più enfasi sugli obiettivi stagionali e sulle ricompense. In questa mini-guida vi spiegheremo come guadagnare punti esperienza e salire velocemente di livello nel nuovo FPS di Infinity Ward.

Salire di livello in ogni stagione vi permette di ottenere armi, potenziamenti, orpelli estetici e altro ancora. Di seguito vi consigliamo a quali attività dedicarvi per guadagnare punti esperienza, salire di livello e progredire in Call of Duty Modern Warfare.

Completate la Campagna single player

Completando la Campagna single player salirete di livello con il vostro profilo, aumentando anche di grado nel comparto multiplayer. Con l'occasione potrete livellare le vostre armi e sbloccare nuovi Operatori da usare sul campo di battaglia. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di COD Modern Warfare, la Campagna confezionata da Infinity Ward offre un'esperienza spettacolare e molto appagante, motivo per cui dovreste giocarla da subito a prescindere dai vantaggi che offre nella progressione.

Provate la nuova modalità Cyber Attack

In multiplayer guadagnerete punti esperienza per ogni uccisione, assist e segnalazione di obiettivi. Ma le kill non vengono ricompensate tutte allo stesso modo. Nella modalità Cyber Attack, caratterizzata dall'assenza del respawn, ogni uccisione fornisce 500 punti esperienza: se sarete abbastanza bravi da ottenere due uccisioni per round, potrete guadagnare 1000 punti esperienza nel ogni due minuti. Tanto quanto guadagnereste effettuando 20 kill nella modalità Domination.

Tuttavia, tenete sempre a mente i vostri limiti. Non c'è motivo di dedicarvi solo a Cyber Attack se non riuscite a effettuare kill prima di morire. In ogni caso, non fossilizzatevi su una sola modalità e spaziate tra tutte quelle disponibili, trovando quelle che vi divertono maggiormente e che al tempo stesso vi consentano di ottenere più punti esperienza.

Missioni e Sfide giornaliere

In Call of Duty Modern Warfare sono presenti le Missioni e le Sfide giornaliere, due attività molto utili per salire di livello velocemente. Oltre a ricompensarvi con i punti esperienza, le Sfide giornaliere possono premiarvi anche con accessori cosmetici come spray e ciondoli per le armi. Le Missioni consistono in una lunga lista di obiettivi molto più complessi da portare a termine che, al loro compimento, sbloccheranno delle armi speciali già dotate di accessori e skin uniche. Segnaliamo che è possibile tenere attiva una sola missione alla volta, e che potrete selezionarne un'altra in qualsiasi momento senza perdere i progressi accumulati.

Sparate a tutto quello che vedete

Avete visto una Claymore piazzata dal nemico? Sparategli. Un Drone ostile? Abbattetelo. Otterrete punti esperienza per tutto ciò che distruggete, e non solo per le uccisioni o per gli assist. Sparando ad ogni obiettivo nemico aumenterete il numero di punti ottenuti, salendo di livello ancora più velocemente. Senza dimenticare, naturalmente, che distruggere gli strumenti del nemico vi aiuterà a dare una grossa mano alla vostra squadra.

Se avete bisogno di altri consigli, non dimenticate di consultare la nostra guida al multiplayer di COD Modern Warfare.