COD Modern Warfare: come sbloccare le armi in versione Akimbo

Uno degli ultimi aggiornamenti di Call of Duty: Modern Warfare ha introdotto anche in questo capitolo della serie Activision le armi in versione Akimbo, ovvero la possibilità di impugnare al contempo due pistole.

Per poter sbloccare questa specialità è necessario completare una piccola serie di sfide che riguardano ognuna delle pistole presenti nel gioco:

X16: Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità Gioco di prestigio

Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità Gioco di prestigio 1911: Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità Premio extra

Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità Premio extra .357: Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità Ricognizione

Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità Ricognizione M19: Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità Frantumazione - Invalidante

Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità Frantumazione - Invalidante .50 GS: Esegui almeno 3 uccisioni in 5 partite diverse usando la specialità FMJ

Va precisato che ogni sfida va completata utilizzando la rispettiva arma e, una volta portata a termine, sbloccherete la specialità Akimbo nella scheda relativa alla personalizzazione di quella pistola.

Vi ricordiamo che tra le nostre guide trovate anche quella su come sbloccare l'orologio Tomogunchi, ovvero il simpatico Tamagochi appena arrivato nel negozio di COD Modern Warfare e contenente indizi sulla modalità battle royale, Warzone.