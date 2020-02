COD Modern Warfare: come sbloccare gratis Grau 5.56 e Striker 45

Il Grau 5.56 e lo Striker 45 sono due delle ricompense della Stagione 2 di COD Modern Warfare. Di seguito vi spieghiamo come sbloccare e ottenere gratuitamente queste due nuovi armi nello shooter bellico di Infinity Ward.

Entrambe le armi fanno parte delle ricompense incluse nel pass della Stagione 2 di COD Modern Warfare. Per sbloccarle, tuttavia, non sarà necessario acquistare il pass. Vediamo come ottenerle gratuitamente.

Come sbloccare gratis il Grau 5.56

Il Grau 5.56 può essere sbloccato gratuitamente raggiungendo il livello 15 del Pass Battaglia, obiettivo che potete raggiungere semplicemente giocando, senza la necessità di acquistare il nuovo pass stagionale. Il Grau 5.56 si presenta come un'arma modulare leggera, maneggevole e dalla portata eccellente. Motivo per cui vale la pena procurarsela il prima possibile.

Come sbloccare gratis lo Striker 45

Allo stesso modo, lo Striker 45 può essere sbloccato gratis raggiungendo il livello 31 del Pass Battaglia. Richiederà un po' di tempo in più, ma ne varrà sicuramente la pena dato la flessibilità e la potenza di fuoco di quest'arma. Anche in questo caso, non sarà necessario acquistare il pass stagionale.

Tuttavia, se volete accelerare i tempi e ottenere il prima possibile queste armi, avete sempre la possibilità di acquistare il pass stagionale. In questo modo sbloccherete istantaneamente i primi 20 livelli, ottenendo da subito il Grau 5.56, e in seguito lo Striker 45 dopo aver guadagnato gli 11 livelli rimanenti per arrivare al livello 31.

Per saperne di più sulla nuova season, vi rimandiamo al nostro articolo con tutte le novità della Stagione 2 di COD Modern Warfare.