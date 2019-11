COD Modern Warfare: come sbloccare le mimetiche Oro, Platino e Damasco

I giocatori di Call of Duty Modern Warfare possono personalizzare l'aspetto estetico delle proprie armi applicando una serie di mimetiche. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare le mimetiche nascoste Oro, Platino e Damasco.

Per ogni arma è possibile sbloccare una serie di mimetiche, e per farlo bisogna salire di livello con quella specifica bocca da fuoco. A tal proposito, può tornarvi utile consultare la nostra guida che vi spiega come salire di livello velocemente in COD Modern Warfare.

Oltre alle mimetiche visibili nel menù di personalizzazione delle armi, ci sono anche delle mimetiche nascoste che i giocatori possono guadagnare completando determinati obiettivi. Stiamo parlando delle tanto agognate mimetiche Oro, Platino e Damasco, delle skin alquanto rare che vi consentiranno di distinguervi dagli altri giocatori. Di seguito vi spieghiamo come ottenerle in Call of Duty Modern Warfare.

Come sbloccare le mimetiche Oro

La mimetica Oro viene sbloccata dopo aver ottenuto tutte le altre mimetiche di una certa arma, vale a dire dopo aver completato tutte le sfide legate alle mimetiche di una specifica bocca da fuoco.

Come sbloccare le mimetiche Platino

Le mimetiche Platino si ottengono dopo aver sbloccato tutte le mimetiche Oro di una certa categoria di armi. Per ottenere la mimetica Platino del P90, per esempio, dovrete prima ottenere le mimetiche Oro per tutte le mitragliette del gioco.

Come sbloccare le mimetiche Damasco

Le mimetiche Damasco si sbloccano dopo aver ottenuto le mimetiche Platino per tutte le armi del gioco. Un obiettivo decisamente impegnativo, che richiederà molto del vostro tempo.

Se avete bisogno di altri consigli riguardanti la personalizzazioni delle armi nel nuovo FPS di Infinity Ward e Activision, non dimenticate di consultare la nostra guida al Gunsmith di COD Modern Warfare.