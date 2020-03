COD Modern Warfare: come sbloccare e ottenere il Tomogunchi

A sorpresa, il Tamagotchi è arrivato in Call of Duty Modern Warfare. Si tratta di un orologio da polso chiamato Tomogunchi che permette di prendersi cura di un animaletto virtuale: di seguito vi spieghiamo come ottenerlo ed equipaggiarlo nel nuovo FPS di Infinity Ward e Activision.

Allo stato attuale, l'unico modo per ottenere il Tomogunchi in Call of Duty Modern Warfare è quello di acquistarlo all'interno del negozio in-game. Questo gadget, che ricordiamo essere un orologio da polso con le stesse funzionalità del Tamagotchi, può essere acquistato nel negozio in-game di COD Modern Warfare spendendo 1000 Punti COD (poco meno di 10 euro).

Al momento, dunque, il Tomogunchi può essere ottenuto solo mettendo mano al portafogli, e non è previsto alcun modo alternativo per sbloccarlo in maniera gratuita. Per usare questa replica del Tamagotchi, non vi resta che equipaggiarlo come un qualsiasi altro orologio da polso disponibile nel gioco.

Indossando questo oggetto potrete osservare la creatura digitale effettuare svariate azioni. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del Tomogunchi fornita da Activision:

"Dinosauri, draghi sputafuoco e un sofisticato orologio dinamico che vi aiuterà a dominare il campo di battaglia".

Potete vedere il Tomogunchi in azione nel trailer riportato in cima. Parlando invece delle ricompense ottenibili nel gioco, siete riusciti a sbloccare il progetto Colpo Fortunato?