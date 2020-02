COD Modern Warfare: come sbloccare il progetto Colpo Fortunato

La Stagione 2 di COD Modern Warfare ha introdotto Colpo Fortunato, un nuovo progetto di una mitragliatrice leggendaria che è possibile ottenere in esclusiva temporanea su PS4. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo.

Una volta equipaggiato, Colpo Fortunato permette di usare una delle mitragliatrici leggere del gioco con una mimetica unica di colore azzurro e una serie di accessori preinstallati che ne migliorano le prestazioni. Vediamo come ottenerlo in COD Modern Warfare su PS4, Xbox One e PC.

Come sbloccare Colpo Fortunato su PS4

I giocatori PS4 di COD Modern Warfare sono già in grado di sbloccare Colpo Fortunato. Tutto quello che devono fare è completare una missione esclusiva intitolata con lo stesso nome del progetto. Non vi resta che andare alla scheda Missioni in Caserma e attivare la missione Colpo Fortunato, proprio come il progetto Jack Frosty della Stagione 1. Completare queste sfide a fasi, inoltre, vi ricompenserà anche con una buona quantità di punti esperienza.

Come sbloccare Colpo Fortunato su Xbox One e PC

Colpo Fortunato resterà in esclusiva su PS4 fino all'1 ottobre 2020. A partire dal 2 ottobre 2020, dunque, questo progetto segreto potrà essere sbloccato anche dai giocatori Xbox One e PC di COD Modern Warfare, ripetendo la stessa procedura che abbiamo spiegato per gli utenti PS4.

A proposito di nuove armi della Stagione 2 di COD Modern Warfare, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare gratis il Grau 5.56 e lo Striker 45.