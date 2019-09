COD: Modern Warfare: contenuti post lancio in contemporanea su tutte le piattaforme

Tradizionalmente, alcuni dei contenuti aggiuntivi dei passati capitoli di COD sono stati pubblicati in esclusiva temporale per una specifica piattaforma. Nella generazione attuale la console di riferimento è stata PS4, grazie alla partnership tra Activision e PlayStation. Con Call of Duty: Modern Warfare la situazione dovrebbe cambiare.

In un lungo post pubblicato sul blog di Activision, oltre a presentare le nuove funzionalità cross-play del titolo, il publisher ha rivelato alcune novità sulla fruizione dei contenuti post lancio. Gli aggiornamenti di Call of Duty: Modern Warfare arriveranno contemporaneamente su tutte le piattaforme: la svolta sembra voler dar forza proprio alle meccaniche cross-play di cui il titolo si fa portavoce.

“La maggior parte dei contenuti di gioco post lancio, tra cui le nuove mappe multiplayer, le nuove modalità multiplayer, le missioni speciali e molto altro, verranno pubblicati contemporaneamente su tutte le piattaforme”, si legge nel post di Activision. In ogni caso, la partnership con Playstation continuerà e “i giocatori di PS4 potranno godere di un avvincente vantaggio al day one”. Altre notizie sul gioco e sui contenuti futuri verranno svelate con l’avvicinarsi del lancio.

Infinity Ward ha puntato molto sul fattore cross play per il nuovo capitolo della serie, anche grazie alle richieste dei fan che chiedevano questa possibilità da tempo. Il team crede che questa mossa possa far crescere la community ancora di più.

Call of Duty: Modern Warfare verrà lanciato il 25 ottobre per PS4, Xbox One e PC. Nell’attesa di poter mettere le mani sul nuovo titolo di Infinity Ward vi ricordiamo che il 19 settembre inizierà la seconda beta di Call of Duty: Modern Warfare.