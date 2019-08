COD Modern Warfare e Control in diretta oggi 25 agosto su Twitch

Le trasmissioni di Everyeye Live non si fermano mai e vi tengono compagnia anche di domenica. Andiamo alla scoperta del palinsesto di oggi 25 agosto!

A partire dalle ore 16:00 Kikachan87 vi aspetterà per giocare alla Alpha 2 vs 2 di Call of Duty: Modern Warfare, attualmente attiva solo ed esclusivamente su PlayStation 4. I giocatori delle altre piattaforme dovranno attendere il 19 settembre, giorno in cui verrà lanciata la Beta, per poter finalmente testare il comparto multigiocatore del nuovo titolo di Infinity Ward. Alle ore 18:00 verrà invece il turno di Control, promettente metroidvania paranormale sviluppato da Remedy e ormai vicinissimo all'uscita, fissata per il 27 agosto.

