COD Modern Warfare: dettagli sul nuovo motore grafico; versione PC curata da Beenox

In occasione del reveal del multiplayer di COD: Modern Warfare, i ragazzi di Infinity Ward ne hanno approfittato per svelare alcuni dettagli sul nuovo motore grafico e sulla versione per PC che verrà pubblicata esclusivamente su Battle.net.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la tecnologia dal nuovo motore grafico sfrutta i più recenti progressi nell'ingegneria visiva, tra cui un sistema di gestione dei materiali basato sulla fisica che consente una fotogrammetria allo stato dell’arte, un nuovo sistema di streaming basato su hybrid tile, un nuovo sistema di decal rendering PBR, un’illuminazione ambientale volumetrica, il supporto alla risoluzione 4K e all'HDR e molto altro, come una nuova GPU geometry pipeline. Lo spectral rendering, inoltre, permette di rappresentare a schermo la radiazione termica e l’identificazione a infrarossi sia del visore termico che del visore notturno. L'investimento tecnologico coinvolge anche il comparto audio, con la presenza del full Dolby ATMOS sulle piattaforme supportate e dei più recenti effetti di simulazione audio.

La versione PC di Call of Duty: Modern Warfare è in lavorazione presso gli studi di Beenox, lo stesso team che si è occupato del porting di Call of Duty: Black Ops 4 e dello sviluppo di Crash Team Racing: Nitro-Fueled. In aggiunta a tutte le tecnologie grafiche sopra esposte, la versione PC supporterà anche il DirectX Raytracing.

Call of Duty: Modern Warfare verrà pubblicato il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il lancio sarà anticipato da un'Open Beta che si svolgerà a settembre in due distinte fasi, la prima esclusiva per PS4 (12-16 settembre) e la seconda per tutte le piattaforme (19-23 settembre), durante la quale verranno testate le funzionalità cross-play.