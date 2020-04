COD Modern Warfare: disponibile l'aggiornamento con skin Ossidiana e MK9 Bruen

L'attesa è finalmente giunta al termine e tutte le novità annunciate nelle scorse ore sono ora disponibili grazie al nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare e della sua modalità battle royale, Warzone.

Proprio come svelato ieri sera, l'update include la possibilità di sbloccare la mimetica Ossidiana in COD Modern Warfare, la quale sarà ancor più tosta da sbloccare rispetto a quelle Platino e Damasco. Altra importante novità riguarda l'arrivo di una nuova mitragliatrice leggera, l'MK9 Bruen, che può essere sbloccato gratuitamente completando una semplice sfida. Come se non bastasse, è ora possibile anche personalizzare le proprie armi con accessori provenienti direttamente da altri progetti (potete vederne un esempio nell'immagine qui sotto).

Per quello che riguarda Warzone, le novità riguardano l'arrivo dei complessi contratti chiamati Most Wanted, i quali mettono una taglia sulla testa di chi li attiva, e delle seguenti playlist:

Singolo

Trio

Quad

Bottino Trio

Anche le playlist del multiplayer classico sono state aggiornate e tra le novità troviamo:

Scontro (classi personalizzate sbloccate)

Guerra Terrestre con infetti

Scontro 3 contro 3

Shoot the Ship 24/7 (Shoot House e Shipment a rotazione, ci sono anche le modalità Cranked e Grind)

Su PC l'aggiornamento può essere scaricato direttamente attraverso il client Battle.net e richiede un download di poco più di 30 GB. Su PlayStation 4 e Xbox One, dove il peso dell'update è di circa la metà rispetto alla sua controparte PC, è invece necessario avvia il gioco per attivare la notifica della presenza di una patch e avviarne il download.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nel prossimo fine settimana saranno attivi nuovamente i PE Doppi di COD Modern Warfare e Warzone, grazie ai quali potrete aumentare il livello del pass al doppio della velocità.