COD Modern Warfare: disponibili gratis le due nuove mappe, vediamole in video

Come promesso, nella giornata di ieri Activision e Infinity Ward hanno arricchito l'esperienza multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare con due nuove mappe in via del tutto gratuita, denominate Shoot House (Multiplayer) e Krovnik Farmland (Ground War).

Shoot House è ambientata in un campo d'addestramento militare nel bel mezzo del deserto dell'Urzikstan, ed è una mappa di medie dimensioni che si sviluppa su tre corsie, perfetta per combattimenti ravvicinati e per ospitare un'ampia varietà di modalità 6v6. Krovnik Farmland sorge invece nell'area agricola di Verdansk devastata dalla guerra, ed è progettata per ospitare le battaglie su ampia scala di Ground War. Il lancio delle due mappe ha coinciso con l'introduzione di una nuova modalità di gioco denominata Hardpoint, che chiama i giocatori a catturare e a mantenere degli specifici punti sul campo di battaglia - definiti, appunto, hardpoint - per guadagnare punti. I ragazzi di Infinity War ci hanno fornito un assaggio delle novità nelle immagini raccolte nella galleria in basso e nel trailer di presentazione confezionato per l'occasione, che potete invece visionare comodamente in cima a questa notizia.

Le due nuove location sono state aggiunte nell'ambito della grande patch 1.07 di Call of Duty: Modern Warfare, che si è anche occupata di bilanciare alcune armi (depotenziati Shotgun 725, M4A1 e Claymore), risolvere diverse problematiche legate agli scudi e migliorare il suo dei passi. Tutte le novità sopramenzionate sono disponibili su ogni piattaforma sulla quale è disponibile il gioco, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC. Prima di lasciarvi, segnaliamo che recentemente sono emersi i primi dettagli sul primo Pass Stagionale di Call of Duty: Modern Warfare.