COD Modern Warfare: disponibili Mace e Bazaar, il menu 'Top Secret' cambia nuovamente

Anche oggi è arrivato un nuovo aggiornamento per le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net) di Call of Duty: Modern Warfare che non si limita ad introdurre le nuove playlist settimanali ma aggiunge anche una mappa inedita e un pacchetto operatore.

La principale introduzione della patch, il cui peso si aggira sui 10GB, è sicuramente Bazaar, la nuova mappa dedicata esclusivamente alla modalità Scontro. Gli amanti di questa modalità potranno cimentarsi solo per questa settimana anche in un 3 contro 3 a base di cecchini nella mappa Rust, anch'essa introdotta nella Stagione 2 dello sparatutto. Chi preferisce giocare la Guerra Terrestre sarà lieto di scoprire che per i prossimi giorni ne potrà giocare ben due diverse varianti: la prima prende il nome di Con gli stivali a terra e consiste nella classica modalità senza corazzati e altri mezzi, la seconda è invece Mega-Infezione e non si tratta d'altro che dell'omonima modalità su larga scala. Non manca la solita Playlist 24/7, che questa settimana si chiama Dirty Old House Boat e include le mappe Shoot House, Shipment e Rust. Se siete dei giocatori competitivi, sappiate che resta tra le modalità disponibili anche Torneo, che permette ai giocatori di guadagnare emblemi, progetti e punti XP in una serie di partite su Scontro.

Per i più spendaccioni vi segnaliamo anche l'arrivo di Mace nel negozio. Il possente operatore che indossa una maschera simile a quella vista su Ghost è disponibile all'acquisto grazie al Bundle Operatore Mace, il cui costo è di circa 25 euro.

All'interno del pacchetto troverete:

Skin Operatore: Fantasma Metallico

Progetto mitragliatrice leggera: Contusione

Progetto fucile a canna liscia: Sfondacranio

Orologio: Teschio avvolgente

Progetto arma da mischia: Teschio affilato

Biglietto da visita: Doppia arma

Emblema: Tempesta cerebrale

Battuta operatore: Un Operatore

Mossa finale: mazzata in faccia

2 salti di livello per il Pass Stagionale

Se tutte queste novità non fossero abbastanza per voi, vi invitiamo anche a dare un'occhiata al menu principale del gioco, all'interno del quale la dicitura "Top Secret" ha iniziato a mostrare giochi di luce e animazioni fino a poche ore fa non presenti. Sappiamo ormai che dietro questo menu si cela la modalità Battle Royale di Modern Warfare e una simile modifica potrebbe lasciare intuire che Warzone sia in arrivo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che dal prossimo venerdì ci sarà un altro weekend di XP Doppi in COD Modern Warfare, che durerà fino al reset di martedì prossimo.