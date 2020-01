COD Modern Warfare: sono i DLC gratis ad averne decretato il successo?

Come avrete ormai notato dalle classifiche dei titoli più redditizi dello scorso anno, Call of Duty: Modern Warfare è stato un successo e a contribuire alla diffusione del gioco potrebbe essere stato il particolare modello di monetizzazione scelto da Activision, in contrasto con quello dei precedenti episodi.

Per la prima volta nella storia di Call of Duty, infatti, non c'è più bisogno di procedere all'acquisto di costosi pacchetti aggiuntivi per poter mettere le mani su mappe ed armi aggiuntive. Con Modern Warfare tutto ciò è solo un ricordo e gli sviluppatori propongono tutte le aggiunte di questo tipo gratuitamente a chiunque possieda una copia del gioco, puntando alla monetizzazione esclusivamente tramite le vendite di pacchetti di costumi, mimetiche e ciondoli per le armi. Osservando i numeri possiamo confermare con una certa sicurezza che tale cambio di rotta abbia dato i suoi frutti e solo nel mese di dicembre 2019 sono stati spesi in gioco più di 78 milioni di dollari, cifra paragonabile quasi a quanto speso dai giocatori di Black Ops 4 nei primi quattro mesi di vita.

A proposito di aggiunte gratuite, vi ricordiamo che l'aggiornamento di ieri ha introdotto la Balestra in Call of Duty: Modern Warfare, arma che appartiene alla categoria dei Fucili Tattici e può essere sbloccata semplicemente completando una sfida.