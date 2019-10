CoD Modern Warfare: il Dr.Disrespect organizzerà il primo torneo da 100.000 Dollari?

Il Dr. DisRespect potrebbe presto organizzare il primo torneo di Call of Duty: Modern Warfare. Il popolare streamer ha dichiarato che vuole organizzare un torneo "Code Red" ospitato su BOOM.TV con un formato 2vs2 caratterizzato dal cross-play e un montepremi bello ricco da 100.000 Dollari.

L'idea del torneo del Dr. DisRespect non è ancora definita e al momento non ci sono ulteriori informazioni al riguardo. L'eclettico streamer ha chiesto a molti colleghi e ai professionisti di CoD di contattarlo in privato per valutare la fattibilità dell'evento e pare ci siano già molti interessati.

Douglas "Censor" Martin, Austin Pamaj e Preston "Priestahh" Greiner dei FaZe Clan hanno dato immediatamente il loro appoggio all'idea assieme ad altri creatori di contenuti, giocatori professionisti e vecchie glorie.

I tornei firmati “Code Red” sono già molto conosciuti e in passato hanno ospitato grandi personalità e giocatori professionisti in appuntamenti dedicati a titoli come PUBG, Fortnite e Apex Legends.

L'eventuale torneo dedicato a Modern Warfare del Dr. DisRespect si fonderebbe su regole abbastanza particolari: tutte le coppie di giocatori devono avere un giocatore su PC e un altro su console.

Staremo a vedere, tanto di tempo per organizzarlo ce n'è in abbondanza dato che il nuovo CoD uscirà solo a fine ottobre.