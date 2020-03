COD Modern Warfare: Dr. Disrespect ha svelato la data di uscita della Battle Royale?

Nella giornata di ieri l'arrivo del Tamagotchi in Call of Duty Modern Warfare ha fatto subito pensare all'imminente debutto della modalità Battle Royale, a causa di un easter egg contenuto nel gioco. Ad oggi nulla è stato confermato ma un possibile indizio sul lancio arrivo dal celebre streamer Dr. Disrespect.

Durante una live, Dr. Disrespect ha parlato della Wingsuit, affermando che "probabilmente la vedremo settimana, prossima", aggiungendo un sibillino "non dimenticatevelo... settimana prossima vedrete la Wingsuit"... un chiaro riferimento alla modalità Warzone, dove la Wingsuit verrà probabilmente utilizzata dai giocatori per atterrare sulla mappa in Battle Royale.

Questo vuol dire che l'aggiornamento del 10 marzo introdurrà la tanto attesa modalità Battaglia Reale Zona di Guerra? Al momento tutto tace da parte di Activision, lo streamer ha poi corretto il tiro affermando di "non riferirsi alla modalità Warzone, la quale non è stata annunciata o confermata", ma forse ormai è tardi per tornare sui propri passi.

Inizialmente si parlava del 3 marzo come data di uscita di COD Modern Warfare Battle Royale Warzone ma la data in questione è passata senza novità di alcun tipo... ne sapremo forse di più entro questa settimana o all'inizio della prossima?