COD Modern Warfare: durata della campagna single-player 'in linea' con gli ultimi capitoli

Si avvicina la data di pubblicazione di Call of Duty: Modern Warfare ed il team di sviluppo offre alcune considerazioni su quelle che saranno le caratteristiche di questo nuovo capitolo della celebre saga videoludica.

In particolare, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Game Informer, il Narrative Director Taylor Kurosaki ha discusso di quella che sarà la durata della campagna single-player di Call of Duty: Modern Warfare. Quest'ultimo non ha quantificato il numero di ore stimate che i giocatori impiegheranno per giungere a vedere la conclusione delle vicende narrate nel titolo, ma ha piuttosto confermato che la produzione, da questo punto di vista, ha optato per un approccio "tradizionale". Kurosaki ha infatti affermato che la durata di questa specifica campagna è "esattamente in linea" con quanto potremmo attenderci da una delle campagne dei Call of Duty contemporanei. Il Narrative Director ha inoltre evidenziato come il tempo necessario a completarla possa ovviamente variare in relazione all'approccio adottato dal singolo videogiocatore.



Il nuovo capitolo della saga Activision approderà sugli scaffali il prossimo 25 ottobre. Recentemente, il team di sviluppo ha escluso la presenza di una modalità battle royale in Call of Duty Modern Warfare. Per maggiori informazioni sulla produzione, potete fare riferimento al nostro recente provato del Multiplayer di COD Modern Warfare, a cura di Francesco Fossetti.