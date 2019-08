COD Modern Warfare: l'engine si adatterà alla Next-Gen; armi animate a mano dal team

La saga di COD si appresta a fare il proprio ritorno sul mercato videoludico con il nuovo Call of Duty: Modern Warfare, prossima installazione del celebre franchise.

Con l'avvicinarsi della release, Infinity Ward ha concesso un'interessante intervista alla redazione di Game Informer, durante la quale sono stati discussi diversi aspetti della produzione. In particolare, Michal Drobot, Principal Rendering Rngineer, ha offerto interessanti valutazioni sul nuovo engine sviluppato dalla software house ed utilizzato proprio in Call of Duty: Modern Warfare. Il tecnico di Infinity Ward ha evidenziato come la sua progettazione sia stata avviata in un'ottica di lungo periodo, in modo tale da poter "adattarsi ed eccellere in futuro". Il team ha dunque puntato sulla creazione di uno strumento malleabile, anche se "Ovviamente" - afferma - "nella fase di ottimizzazione", il team si accerta di aver adottato "il miglior approccio per uno specifico hardware". In quest'ottica, evidenzia Drobot, "siamo molto fiduciosi nell'abilità del nostro engine di adattarsi ad ogni futuro hardware".

Nel corso di un'ulteriore intervista, è inoltre emerso un interessante dettaglio relativo al processo di realizzazione di Call of Duty: Modern Warfare. L'Animation Director del gioco, Mark Grisby, ha infatti rivelato che il team ha realizzato a mano tutte le animazioni relative alle armi!



In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye sono disponibili diversi approfondimenti dedicati al gioco, tra cui il nostro provato del multiplayer di COD Modern Warfare. Durante la Gamescom, Infinity Ward ha inoltre reso disponibile un nuovo trailer di COD Modern Warfare.