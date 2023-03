COD Modern Warfare 2 errore 2901, lobby non trovata: come risolvere il problema

Nella giornata di avvio del Multiplayer Free Access di Call of Duty: Modern Warfare II, la community di appassionati lamenta un nuovo problema tecnico legato allo shooter.

In particolare, sembra che gli ultimi interventi di aggiornamento attutati dal team di sviluppo abbiano generato alcuni inconvenienti all'interno del titolo. Sono infatti numerosi i giocatori che lamentano il manifestarsi dell'errore 2901 nel corso di sessioni di gioco online. Il codice, nello specifico, rileva l'impossibilità di identificare una lobby attiva e accessibile tra i server di Call of Duty: Modern Warfare II.

Il problema ha portato molti utenti dello sparatutto a riversarsi su Reddit, in cerca di consigli su come risolvere l'imprevisto. In assenza di indicazioni in merito da parte di Infinity Ward, la community sembra aver riscontrato effetti positivi in seguito a un processo di riavvio di console e modem. La semplice operazione - almeno stando alle testimonianze pubblicate su Reddit - riesce infatti a ripristinare in molti casi il corretto funzionamento del comparto online di Call of Duty: Modern Warfare II.



Nel frattempo, la Stagione 2 Reloaded di Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0 ha preso ufficialmente il via all'interno delle due produzioni a sfondo bellico edite da casa Activision.