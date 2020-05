COD Modern Warfare: i fan chiedono una modalità in terza persona come nel glitch!

Dopo aver assistito al glitch di COD Modern Warfare in terza persona, la community di Call of Duty si organizza sui social e sui principali forum di settore per esortare Activision e Infinity Ward a introdurre ufficialmente l'inquadratura in terza persona.

Come sottolineano diversi utenti della community di Reddit, in effetti, il glitch in questione sembra avere l'indubbio pregio di offrire una visuale più ampia della mappa e "dare un senso" agli sforzi profusi dagli sviluppatori nella creazione dei modelli poligonali dei personaggi, delle loro animazioni e delle skin sbloccabili nel comparto multiplayer.

Non è un caso, quindi, se la scoperta di questo glitch della modalità Sopravvivenza di COD Modern Warfare abbia spinto più di un giocatore a sposare questa causa. Nel momento in cui scriviamo, gli appassionati si stanno limitando a delle semplici iniziative sui social ma, come giustamente sottolineato dalla redazione di GameRant, non sarebbe davvero insolito assistere al lancio di una vera e propria petizione che permetta ai fan di formalizzare la richiesta ad Activision dell'introduziuone futura di questa modalità.

E voi, cosa ne pensate dell'ingresso ufficiale della visuale in terza persona in Call of Duty Modern Warfare e, volendo, anche nel modulo battle royale gratuito di COD Warzone? Mentre aspettiamo di scoprire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che grazie l'ultimo intervento degli sviluppatori statunitensi ha risolto i problemi di matchmaking di COD Modern Warfare e Warzone.