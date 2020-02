COD Modern Warfare festeggia San Valentino: disponibili contenuti speciali!

Dalle pagine dell'account Twitter ufficiale della serie Activision arrivano infatti due interessanti cinguettii dedicati proprio alla festa degli innamorati. Per l'occasione, Infinity Ward ha infatti deciso di introdurre in-game alcuni contenuti a tema ed un simpatico evento speciale. In particolare, le Playlist di COD Modern Warfare sono state rinominate con diciture speciali dedicate tanto alle coppie innamorate quanto ai single. Le dinamiche di gameplay sono rimaste invariate, con cambiamenti soltanto nominali. Sono inoltre stati attivati dei bonus speciali a durata limitata, con doppi XD e doppi Weapon XD. Infine, ha trovato spazio in-game lo speciale Valentine's Slay Bundle . Quest'ultimo include una serie di oggetti a tema San Valentino ed è ora disponibile all'interno dell'item shop di Call of Duty: Modern Warfare. Potete dare uno sguardo ai contenuti di quest'ultimo nel Tweet disponibile direttamente in calce a questa news. In chiusura, segnaliamo che sono recentemente emersi nuovi rumor sulla battle royale di COD Modern Warfare , riguardanti principalmente i veicoli. Col debutto ufficiale della seconda stagione del titolo è stato inoltre da poco presentato il Battle Pass della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare .

Playlist update! We hope you have a Happy Valentine's Day and enjoy some 2XP and 2X Weapon XP on various playlists! #ModernWarfare pic.twitter.com/2yceUW127D — Infinity Ward (@InfinityWard) February 14, 2020

Be our Valentaur ❤️



The Valentine’s Slay bundle, complete with Valentaur skin, Heartthrob rifle, and Pixiecutter handgun - is available now in the item shop. pic.twitter.com/J7ZpHexD8Q — Call of Duty (@CallofDuty) February 14, 2020