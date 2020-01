COD Modern Warfare 1.13, altre polemiche: alcuni dei fix promessi non sono nel gioco!

L'ultima patch di Call of Duty: Modern Warfare continua a generare malumori all'interno della comunità dei videogiocatori.

Oltre alla Balestra e agli slot extra, ha portato con sé anche problemi non graditi, come un bug in grado causare il reset dei progressi. A peggiorare ulteriormente la situazione c'ha pensato anche la confusione con la quale è stato redatto il changelog ufficiale: secondo i giocatori, molte delle modifiche apportate effettivamente nel gioco non sono segnalate nel testo, e viceversa. A quanto pare, nelle note della patch sarebbero riportati dei fix che in realtà nel gioco risulterebbero assenti!

Ad esempio, il bug alle collisioni tra i giocatori, contrariamente a quanto riportato, sarebbe ancora presente, mentre il caricatore esteso del RAM-7 non è stato aumentato da 45 a 50 come affermato da Infinity Ward. Anche il bug che causa la mancata applicazione del boost agli headshot con l'upgrade Stopping Power Field risulterebbe ancora presente.

Gli sviluppatori, con un messaggio ufficiale, hanno affermato di essere a conoscenza del mancato buff al RAM-7 e di essere al lavoro per risolvere il problema, ma non hanno fornito informazioni sull'eventuale risoluzione di tutti gli altri inconvenienti. Continueremo a monitorare la situazione. Nel frattempo, come si sta rivelando la vostra esperienza con la patch 1.13 di Call of Duty: Modern Warfare?