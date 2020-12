COD Modern Warfare: giocatori su tutte le furie per le pubblicità invasive di Black Ops

Il lancio della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War ha conciso con l'unificazione dei capitoli più recenti della serie: il profilo giocatore e la progressione sono ora uniche per Black Ops Cold War, Warzone e Modern Warfare, ora appartenenti ad un unico ecosistema.

Ciò che sulla carta appare grandioso, in ogni caso, lo è molto meno alla prova dei fatti. A farne le spese è stato Call of Duty Modern Warfare, che secondo alcuni giocatori adesso non è altro che un grande ed elaborato cartellone pubblicitario per Black Ops Cold War. Tanto per cominciare, il menu iniziale di Modern Warfare è stato aggiornato per includere anche Warzone e Black Ops Cold War, con degli shotcut che permettono di scaricare il free-to-play e acquistare il secondo. In aggiunta, gli utenti di Modern Warfare adesso devono sorbirsi delle schermate di caricamento che pubblicizzano in maniera lampante gli altri due giochi.

Il più grande problema, secondo i redditor di r/games and r/modernwarfare, è legato alla presenza del Battle Pass di Black Ops Cold War e Warzone nel menu di Modern Warfare, con tanto di un'opzione per acquistarlo. Come dicevamo, la progressione è stata unificata, ed è possibile salire di livello nel Pass anche partecipando al multiplayer di Modern Warfare. Peccato che nessuno degli oggetti sbloccabili può essere effettivamente utilizzato in questo gioco, poiché presentano tutti i loghi di Black Ops Cold War o Warzone!

I possessori di Call of Duty Modern Warfare, intanto, continuano ad attendere delle novità per il loro gioco. Probabilmente non ci sarà una nuova stagione, ma i data miner hanno scovato degli indizi su due nuovi operatori, Soap e Sparks, oltre che su nuove potenziali mappe per il Multigiocatore.