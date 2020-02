COD Modern Warfare: i giocatori si ritrovano nella battle royale per via di un bug

Dopo aver assistito al primo video trafugato della battle royale di Call of Duty: Modern Warfare si torna a parlare dell'attesissima modalità a causa di un bizzarro bug che ha permesso ad alcuni fortunati giocatori di esplorarne i menu.

Si tratterebbe di un problema piuttosto diffuso e che, cosa ancor più importante, si attiva in maniera casuale per gli utenti che abbandonano una qualsiasi lobby della modalità multigiocatore online. Basta infatti uscire dalla schermata del multiplayer per avere la possibilità di entrare in WarZone, nome della battle royale di Call of Duty: Modern Warfare. Come potete vedere nella schermata della modalità condivisa dagli utenti Reddit che anno avuto l'opportunità di esplorarla, sono al momento disponibili la sola modalità tutorial e lo "squad fill": ciò significa che almeno al lancio non dovrebbero esserci la modalità singolo e a coppie ma sarà possibile giocare solo in squadre da quattro giocatori che verranno riempite attraverso il matchmaking nel caso in cui ci fosse qualche slot vuoto. Tra le voci del menu c'è anche quella dei Drop Kit, ovvero le classi personalizzate alle quali i giocatori potranno accedere tramite gli Approvvigionamenti proprio come visto nel video emerso oggi in rete.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su WarZone, vi ricordiamo che le ultime indiscrezioni vogliono che Activision sia ormai pronta al lancio della battle royale di Call of Duty: Modern Warfare e che voglia pubblicarla gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso dei prossimi giorni, in concomitanza con la pubblicazione di un trailer d'annuncio.

Sapevate che per i prossimi giorni saranno attivi i Twitch Drop della Season 2 di COD Modern Warfare?