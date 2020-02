COD Modern Warfare: i giocatori spendono di più senza Season Pass e loot box

Dopo Black Ops 4, un capitolo completamente multigiocatore con tanto di battle royale, Call of Duty: Modern Warfare ha fatto un passo indietro proponendo un'esperienza più tradizionale, con una campagna single player e una componente multigiocatore di stampo più classico.

Infinity Ward ha inoltre detto addio al Season Pass, che offriva nuovi contenuti a pagamento, e alle loot box, casse che fornivano oggetti in maniera totalmente casuale. Questi sistemi "vetusti" sono stati sostituiti da aggiornamenti totalmente gratuiti, che su base stagionale forniscono i medesimi contenuti a tutti i giocatori (evitando la frammentazione che si creava con il pass stagionale), e dal Battle Pass, un sistema di progressione a pagamento, ma totalmente opzionale, che fornisce oggetti cosmetici esclusivi e perfettamente noti a tutti.

Ebbene, tale strategia sta pagando: durante l'ultima riunione con gli azionisti, il presidente di Activision Rob Kostich ha dichiarato che i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare stanno spendendo più soldi in-game rispetto al passato. Il presidente non ha fornito numeri precisi, ma ha dichiarato che l'aumento della spesa rispetto a Call of Duty: Black Ops 4 può essere quantificata con una percentuale a due cifre.

"Piuttosto che fornire a certe porzioni della community alcuni contenuti di gioco, adesso ci stiamo focalizzando su contenuti gratuiti per tutti quanti, per aumentare l'interesse dell'intera comunità". Gli sforzi di Activision, indirizzati alla "creazione di un'esperienza migliore per tutti i giocatori", hanno inoltre portato alla reazione di un sistema di monetizzazione trasparente, oltre che all'implementazione del cross-play e della cross-progression.

Call of Duty: Modern Warfare, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Di recente è stato confermato il ritorno di Ghost e Rust nella Stagione 2, mentre una dichiarazione di Activision ha fatto pensare all'introduzione della Battle Royale.