COD Modern Warfare: un glitch consente di colpire da sotto la mappa e da dietro i muri

Alcuni giocatori di Call of Duty: Modern Warfare si sono imbattuti in un glitch che permette di colpire (e uccidere) gli avversari da dietro i muri e da sotto la mappa. Gli sviluppatori provvederanno presto a correggere questi bug?

Come potete vedere nel video riportato nella notizia, lo streamer Calvin 'Aimbotcalvin' Chau è stato vittima del glitch che consente di colpire da sotto la mappa. La partita si stava disputando nella mappa di Port of Verdansk, e Aimbotcalvin si trovava a sole 4 kill dalla Tactical Nuke quando è stato ucciso da un avversario che si era nascosto sotto la mappa sfruttando il bug, come è possibile vedere dalla killcam. Ovviamente, la cosa ha mandato su tutte le furie lo streamer.

Passando al glitch con cui è possibile colpire da dietro le pareti, a fare le spese di questo bug è stato il giocatore ProP777, che è stato vittima di una "kill misteriosa" durante una partita natalizia. Osservando la killcam, il giocatore ha appreso di essere stato ucciso da un missile RPG sparato contro una parete degli uffici di Shoot House. Il danno riflesso lo ha colpito attraverso il muro, ignorando completamente l'ostacolo. Anche in questo caso, il fatto di non poter vedere l'avversario e il suo colpo ha procurato una morte inevitabile e inaspettata al malcapitato giocatore di turno, frutto di un bug non previsto dal gioco.

Infinity Ward provvederà presto a risolvere questi bug? Probabilmente sì, con i futuri aggiornamenti. Intanto, nell'attesa, vi ricordiamo che è disponibile la nuova playlist natalizia di COD Modern Warfare.