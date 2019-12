COD Modern Warfare: un glitch potrebbe aver svelato la mappa Battle Royale

A differenza del suo predecessore, Call of Duty: Modern Warfare è arrivato sul mercato privo di una modalità battle royale. A giudicare dai rumor e dagli indizi sempre che stanno circolando sempre più insistentemente in rete, quest'ultima potrebbe presto andare ad arricchire la già cospicua offerta dell'FPS di Infinity Ward.

Il team di sviluppo non ha mai annunciato in via ufficiale l'arrivo di una modalità battle royale, eppure nelle scorse settimane sono trapelate sia la rappresentazione grafica della presunta mappa, sia quelle che sembrano essere le denominazioni delle location. Il leak di oggi è ancora più sensazionale, poiché un giocatore è riuscito a dare uno sguardo alla mappa vera e propria grazie a un glitch.

Come potete vedere nel video che abbiamo allegato in calce, l'utente Nateberg3 si è ritrovato sospeso nei cieli della mappa delle Operazioni Speciali Verdansk: da quella posizione ha ottenuto una visuale incredibilmente ampia della zona, scoprendo che oltre i confini di questa location e del porto di Verdansk (accessibile in Ground War) si estende un territorio incredibilmente vasto, ovvero quello che dovrebbe fare da sfondo alla modalità battle royale. L'area sottostante combacia perfettamente con la mini-mappa trapelata nei giorni scorsi che abbiamo già menzionato poco sopra.

Da questa visuale privilegiata s'intravede uno stadio e anche un Gulag (campo di prigionia): quest'ultimo, secondo un leaker, dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale per la meccanica di respawn. Sembra che in questo luogo, in particolari circostanze, si svolgeranno degli scontri 1vs1, il cui vincitore otterrà il privilegio di tornare in partita.