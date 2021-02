COD Modern Warfare: un grave bug su PS5 blocca l'accesso al gioco?

Dalle colonne di Reddit, l'utente conosciuto come Puzzled-soup riferisce di essere incappato in un grave bug di Call of Duty Modern Warfare su PS5 che gli avrebbe bloccato l'accesso al gioco e causato la perdita di tutti i file legati ai singoli pacchetti di installazione del kolossal FPS.

Nell'esporre il grave problema accorsogli sulla console next gen di Sony, il redditor afferma che "la mia copia di Modern Warfare si stava comportando in modo strano e sembrava estremamente difettosa, così ho deciso di disinstallarla e riscaricarla di nuovo. Ho reinstallato tutti i pacchetti tra campagna, cooperativa, multiplayer, dati e texture opzionali".

La reinstallazione dovrebbe occupare all'incirca 200 GB di spazio sul disco interno di PS5: eppure, una volta completata l'operazione, il redditor spiega di essersi accorto che "il gioco ha occupato sul mio hard disk solo 93 GB in totale, che di solito è la dimensione del solo file di installazione principale. All'apertura del gioco, di tutti i pacchetti viene indicata la corretta installazione, ma non è possibile riprodurre alcun contenuti perchè quei dati non sono effettivamente presenti nel disco".

Come sottolineato dall'utente di Reddit, il bug emerso non gli consente di accedere più a nessun contenuto del gioco poiché "il titolo ti dà la possibilità di reinstallare i dati mancanti, ma non puoi farlo se il gioco stesso ti segnala che quei dati sono stati già scaricati. Anche andando nella scheda 'Gestisci contenuti di gioco' dalla dashboard di PS5, la console non visualizza come dovrebbe quei pacchetti".

Dopo aver tentato invano il ripristino delle licenze, l'eliminazione dei file di salvataggio e la totale reinstallazione del gioco, il redditor ritiene di aver trovato una soluzione alternativa a questo problema. In attesa che il bug venga risolto, il giocatore spiega che per risolvere l'errore occorre disinstallare tutti i dati di COD Modern Warfare su PlayStation 5, riscaricarli da una PlayStation 4 utilizzando un hard disk esterno e servirsi di quest'ultimo per trasferire il gioco su PS5.