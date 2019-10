COD Modern Warfare: Guida alle migliori Armi per vincere

Usare le armi più potenti offre un vantaggio considerevole nelle partite multiplayer del nuovo Call of Duty Modern Warfare per PS4, Xbox One e PC. In questa mini-guida vi parleremo delle bocche da fuoco migliori presenti del gioco, con le quali potrete effettuare uccisioni rapide e precise.

Guadagnando punti esperienza sul campo sbloccherete nuove armi e accessori con cui personalizzare il vostro armamentario. A tal proposito, per velocizzare il processo, vi suggeriamo di consultare la nostra mini-guida che vi spiega come salire di livello rapidamente in COD Modern Warfare. Di seguito elencheremo le armi migliori da usare nel nuovo FPS di Infinity Ward e Activision per vincere nelle partite multiplayer.

357 Magnum

Anche se è difficile da maneggiare rispetto alla Desert Eagle, la 357 Magnum è un vero piacere da utilizzare quando iniziate a prenderci la mano. Due colpi al petto, oppure uno alla testa: tanto vi basterà per eliminare i nemici e sopravvivere potenzialmente a qualsiasi scontro. Ci vorrà del tempo per mettersi a proprio agio con il rinculo e la stabilità di questa pistola, ma ne varrà sicuramente la pena.

M4A1

L'M4A1 è senza dubbio il miglior fucile d'assalto disponibile all'inizio di Modern Warfare. È un fucile affidabile e ben bilanciato, che vi aiuterà a mettervi in salvo anche nelle situazioni più critiche. Questa bocca da fuoco se la cava bene negli scontri a corto-medio raggio, ma sarà in grado di eliminare gli avversari anche dalle lunghe distanze a patto di saperne gestire il rinculo. L'M4A1 può essere personalizzato per adattarsi meglio a una particolare mappa o modalità una volta che inizierete a salire di livello, sbloccando le varie mod che potrete applicare all'arma.

MP5

Anche se l'MP5 manca della velocità di fuoco di molti altri SMG, la sua stabilità e la sua precisione la rendono una mitraglietta da avere a tutti i costi. Diventerà un alleato inseparabile se state usando una build aggressiva, in particolare nelle partite a obiettivi, anche se farà fatica ad essere efficace oltre un certo raggio di azione. Se volete qualcosa di un po' più veloce ma non per questo meno efficace, potete sempre optare per il P90, una delle migliori alternative disponibili tra le mitraglietta. Parlando in generale di SMG, vi raccomandiamo di applicare le mod con saggezza, evitando che abbiano un impatto negativo sulle prestazioni.

AX-50

L'AX-50 è un fucile di precisione dall'impatto distruttivo. Certo, mettere a segno il colpo è più facile a dirsi che a farsi. Dato il suo peso, in realtà è sorprendentemente mobile, e può rivelarsi perfetto per il "quickscoping" (quando si prende la mira velocemente). Tuttavia, vi consigliamo di sbloccare al più presto alcuni accessori indispensabili per migliorarne le performance, in particolare quelli che diminuiscono il tempo necessario per mirare, e le mod che consentono di migliorare la stabilità dell'arma riducendo il rinculo.

Carabina MK2

La carabina MK2 è attualmente il miglior fucile da tiratore di Modern Warfare. Si tratta di un fucile ad alta precisione e stabilità che può eliminare comodamente il nemico con due colpi al petto. Se giocate nelle modalità a obiettivi, nelle mappi grandi e nelle varianti realistiche, scoprirete che l'MK2 è un fucile versatile perfetto per la difesa dei punti strategici. Ci vorrà un po' di pratica per padroneggiarlo al meglio, ma una volta fatto vi darà grandi soddisfazioni sul campo di battaglia.

STRELA-P

Quando si tratta di capire qual è il miglior lanciarazzi di Modern Warfare, molto dipende da cosa richiede la situazione. Lo STRELA-P può agganciarsi ai veicoli, quindi è ottimo per abbattere gli elicotteri nemici e in generale tutti i mezzi degli avversari. Grazie al fatto che può sparare senza dover aspettare un aggancio, inoltre, si rivelerà molto più versatile rispetti ad altri lanciarazzi come il PILA. Se state giocando in una modalità a obiettivi e avete bisogno di creare un diversivo mentre la vostra squadra si riorganizzi, allora il JOKR può essere una valida alternativa.

ORIGIN 12

Facile da impugnare, questo fucile a pompa semiautomatico può farvi ottenere molte kill. La velocità di fuoco è piuttosto solida, e potrete eliminare i nemici in due o tre colpi al massimo. Sebbene abbia una portata terribile, questo fucile può dominare su mappe più piccole, in particolare in quelle che presentano molte zone di combattimento interne. Se state cercando qualcosa con una portata leggermente più lunga, ma con meno margini di errori concessi, il 725 è una delle migliori alternative al momento disponibili.

PKM

Di tutti i mitragliatori pesanti presenti in Modern Warfare, il PKM è quello che offre un tempo di uccisione sorprendentemente veloce, con un rinculo gestibile e in generale una buona stabilità, oltre a una discreta rapidità nel prendere la mira. Detto questo, la sua velocità di ricarica è piuttosto lenta, quindi prestate attenzione ai colpi a vostra disposizione quando stanno per terminare. Usato nelle condizioni giuste, il PKM potrà farvi fare delle stragi sul campo di battaglia.

Se avete bisogno di altri consigli per avere la meglio sugli avversari, non dimenticate di consultare la nostra guida per vincere nel multiplayer di COD Modern Warfare.