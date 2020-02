COD Modern Warfare: Guida e Trucchi per vincere in Rust e Atlas Superstore

Rust e Atlas Superstore sono le nuove mappe introdotte con la Stagione 2 di COD Modern Warfare. In questa mini-guida vi forniremo consigli e strategie utili per padroneggiarle, in modo da dominare le partite e avere la meglio sugli avversari.

Trucchi e strategie per vincere in Rust

In Rust è consigliabile sfruttare i punti sopraelevati, ma fate attenzione al percorso per raggiungerli e collaborate con i compagni per fornirvi copertura a vicenda prima di salire sulla scala. Non sarebbe una cattiva idea equipaggiare una pistola come arma secondaria, in modo da poterla usare per difendervi anche mentre salite.

Oltre a presentare luoghi sopraelevati, questa mappa include una zona di scontro a terra. Scoprite i percorsi nascosti sotto alcune parti della torre e altre aree della mappa per sbucare all'improvviso e cogliere di sorpresa i nemici. Sarà un grande punto a vostro vantaggio.

Vi consigliamo inoltre di equipaggiare il Trophy System come potenziamento sul campo per proteggere voi stessi e i compagni dalle scariche di equipaggiamenti tattici di cui si è inevitabilmente vittime nelle mappe più piccole come Rust.

Prendete anche in considerazione l'idea di ricorrere a Quick Fix e Shrapnel. Quick Fix aumenta il tasso di rigenerazione della salute quando uccidete nemici o catturate e mantenete gli obiettivi. Il ritmo serrato di Rust vi porterà a combattere contro più nemici contemporaneamente, e per questo motivo può tornarvi molto utile un aiutino nella rigenerazione della salute. Shrapnel, inoltre, vi dà una carica letale in più che vi aiuta a infliggere danni agli avversari o a eliminarli quando si muovono in gruppo.

Fai attenzione però: ricorrere al Tactical Sprint non è sempre la scelta giusta, perché quando lo usate non potete impugnare la tua arma. Anche se l'incremento di velocità può offrire dei vantaggi, considerate bene se vale la pena correre questo rischio.

Trucchi e strategie per vincere in Atlas Superstore

Atlas Superstore alterna lunghi corridoi a stanze strette, perciò è possibile utilizzare qualsiasi equipaggiamento. Qualunque tipologia decidiate di sfruttare, tenete a mente i suoi punti di forza e i suoi punti deboli mentre vi avventurate in questo centro commerciale, cercando di usare quelli più appropriati al contesto.

Dato che gli scaffali non sono completamente riforniti, sarà possibile vedere i nemici che si aggirano nelle corsie di fianco alla vostra. Mantenete sempre alta l'attenzione mentre vi muovete in questi spazi, altrimenti diventerete facili prede degli avversari.

I ripiani del negozio riescono a sostenere un Operatore, se non più di uno, e consentono di spostarsi sulla mappa in modi imprevedibili. Scoprite le scorciatoie e le posizioni più vantaggiose sparse per la mappa, in modo da sfruttarle per cogliere di sorpresa gli avversari.

Da alcune zone riservate ai dipendenti, vale a dire quelle accessibili dai punti di rigenerazione delle squadre, si ha una visuale eccellente sul negozio sottostante. Anche se è necessario tenere d'occhio la zona di combattimento principale, prendere il controllo di uno di questi punti potrebbe aiutare la vostra squadra a raggiungere un obiettivo o a dare una ripulita alle corsie.

Atlas Superstore è una struttura esposta, infatti il tetto presenta diversi punti aperti che lasciano filtrare la luce del sole e l'aria. Di conseguenza, durante i combattimenti è possibile inanellare Killstreak attraverso questi spazi, massimizzandone l'efficacia.