COD Modern Warfare: le hitbox degli elicotteri sembrano avere un grosso problema

Sono sempre più numerosi i giocatori di Call of Duty: Warzone, la modalità battle royale gratuita di Modern Warfare, a lamentarsi del funzionamento degli elicotteri in seguito alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento.

Secondo gli utenti che stanno manifestando il proprio dissenso, la patch pubblicata qualche giorno fa ha pesantemente modificato le hitbox del velivolo, rendendolo incredibilmente fragile. Come potete vedere anche nel filmato che trovate in calce alla notizia, abbattere un elicottero è davvero semplice e, utilizzando un lanciarazzi, non bisogna nemmeno sparare con grande precisione per dare il colpo di grazia al mezzo volante. A questo proposito, sono sempre più numerosi i giocatori che si stanno ponendo dei dubbi circa l'effettivo bilanciamento delle armi esplosive: solo qualche giorno fa vi abbiamo infatti parlato dell'incredibile efficacia dei lanciarazzi in Call of Duty Warzone, i quali possono non solo eliminare gli avversari ma anche aiutare a rivelare la loro posizione.

Tra le ultime modifiche apportate al gioco troviamo anche grossi cambiamenti al gulag di Call of Duty Warzone, all'interno del quale è ora possibile utilizzare loadout a base di armi automatiche come fucili d'assalto e mitragliette.