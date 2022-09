COD Modern Warfare II Beta: si riparte oggi, ma ci sono problemi con il pre-load su PC

Dopo il primo weekend di Beta organizzato in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5, mancano ormai poche ore alla partenza della seconda Beta multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare II, che approderà anche su PC e console Xbox.

Il nuovo test consentirà ai giocatori di fruire del supporto al cross-play abilitato dallo shooter. Per questa ragione, la Beta si svolgerà in contemporanea su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, con partenza in programma per la giornata di giovedì 22 settembre, alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Sembra tuttavia che alcuni giocatori stiano avendo delle difficoltà con l'accesso al contenuto.

Nonostante l'attivazione del preload della Beta di COD: Modern Warfare su Xbox e PC, risalente già alla giornata di martedì 20 settembre, molti utenti PC stanno infatti segnalando l'impossibilità a procedere con l'operazione. Stando alle testimonianze apparse in rete, sembra che la problematica stia interessando sia i canali di Steam sia quelli di Battlenet, senza particolari distinzioni. Per il momento, da Activision non sono giunte comunicazioni in merito, mentre l'orario di attivazione dell'Open Beta dello shooter si avvicina. Il download, peraltro, non dovrebbe essere eccessivamente immediato: su PS4 e PS5, il volume del preload del test di COD: Modern Warfare II si attesta infatti rispettivamente sui 35 GB e i 25 GB.