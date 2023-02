COD Modern Warfare II sta diventando ingiocabile a causa di chi usa gli exploit?

Mentre non si placano le diatribe tra Sony e Microsoft sull'acquisizione Activision, lo sparatutto Call of Duty: Modern Warfare II è tornato al centro delle critiche a causa della grande proliferazione di utenti AFK durante le partite online.

Come per la maggior parte dei giochi online, anche Modern Warfare II è diventato preda dei maghi dell'AFK, utenti che utilizzano dei particolari escamotage - come il bloccare l'analogico del pad in posizione di movimento attraverso l'utilizzo dello scotch - per guadagnare punti esperienza da spendere nel Battle Pass, una pratica che sembra essere davvero fuori controllo, secondo la community del titolo Activision.

L'utente Reddit ViperSWE, ad esempio, ha rivelato di non essere riuscito a completare un recente match della modalità 'infetti' in quanto la maggior parte dei suoi compagni erano AFK, come documentato nel video allegato nella sezione in calce alla notizia. Ovviamente le reazioni della community non sono tardate ad arrivare, tra chi ha criticato la qualità dello sparatutto e chi invece ha deciso di prenderla con ironia.

Quel che sembra essere certo, però, è che il prossimo Call of Duty potrebbe essere con buona probabilità un sequel di Modern Warfare II, seppur senza mantenerne la denominazione. La notizia è stata lanciata dal famoso giornalista Jason Schreirer di Bloomberg, il quale ha confermato alcuni dei rumor comparsi in rete negli ultimi mesi.