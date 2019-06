COD Modern Warfare: Infinity Ward conferma il cross-play tra PC, PS4 e Xbox One

Le informazioni condivise da Activision dopo la pubblicazione del trailer di annuncio di Modern Warfare confermano la volontà del team di Infinity Ward di introdurre il supporto al cross-play per le modalità multiplayer. In molti, però, si sono chiesti se tale funzione sarà davvero accessibile su tutte le piattaforme.

Per sedare ogni dubbio al riguardo, la produttrice di Infinity Ward Candice Capen ha voluto rassicurare i fan della serie di Call of Duty ribadendo che il cross-play del nuovo Modern Warfare permetterà a tutti gli utenti di affrontarsi all'interno delle medesime lobby multiplayer, a prescindere dalla propria piattaforma di riferimento.

Utilizzando un simpatico gioco di parole con un messaggio su Twitter indirizzato a un fan che ha chiesto lumi sull'effettiva "estensione" del cross-play tra PC, PS4 e Xbox One, la produttrice di Activision ha così sottolineato che tale funzione sarà accessibile su tutti i sistemi, presumibilmente fin dal lancio di Call of Duty Modern Warfare che ricordiamo essere previsto per il 25 ottobre.

Il chiarimento di Capen, a ogni modo, non contribuisce a sciogliere gli ultimi dubbi sulla presenza delle missioni cooperative tra le modalità a cui accedere in cross-play (oltre a quella che interesserà le mappe online del già confermato multiplayer classico), così come sulla possibilità o meno di acquistare in cross-buy il titolo e di mantenere i progressi del proprio soldato digitale nel passaggio tra una piattaforma e l'altra.